Французские реперы подрались и задержали самолеты

Драка французских рэперов — Booba и Kaaris — в парижском аэропорту Орли стала причиной закрытия зала в терминале и задержки нескольких рейсов. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Враждующие рэперы обменялись несколькими ударами в аэропорту, после чего в драку вступили многочисленные поклонники творчества двух исполнителей. Администрация аэропорта объявила о необходимости закрыть первый зал терминала W. Несколько рейсов были задержаны на 15-30 минут. Работа аэропорта полностью была восстановлена только спустя два часа.

Виновники драки были задержаны, вместе с ними арестовали еще 11 человек. По информации The Local, участники потасовки направлялись в Барселону, где в разных клубах должны были состояться их концерты.

Booba — один из наиболее коммерчески успешных французских рэперов. За свою карьеру 41-летний музыкант продал более десяти миллионов копий альбомов и стал наиболее часто легально загружаемым исполнителем. Kaaris — 38-летний рэпер, признание которому принес записанный вместе с Booba трек в 2011 году.

31 июля сообщалось, что американский рэпер Шэд Мосс, известный под псевдонимом Bow Wow, стал посылать своим поклонникам крупные суммы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!