Рэпер принялся раздавать крупные суммы в интернете

Американский рэпер Шэд Мосс, известный под псевдонимом Bow Wow, принялся отсылать своим поклонникам крупные суммы. Об этом хип-хоп-исполнитель объявил в Instagram.

«Посылаю сегодня своим фанатам деньги! Мне они не нужны. Деньги — зло. Может быть вы сможете сделать с ними что-то хорошее... Наслаждайтесь!» — отметил Мосс.

Рэпер добавил, что не требует взамен любви или признания. «Просто знайте, что я плачу вам, ребята, за все дерьмо, через которое протащил. Я вам всем должен», — написал он.

Sending my fans money today! I dont want it. This money is evil. Maybe yall can do some good with it... enjoy! Ive already started cash apping. You dont have to like me or love me just know im paying you guys back for all the bs ive put you through. I owe yall 💔 Фото опубликовано @shadmoss

Мосс опубликовал скриншот, на котором указано, что он отправил некоему Тодду Эссону 500 долларов.

Bow Wow — 31-летний рэпер и актер. Он снялся в главной роли в фильме «Как Майк», а также сыграл в лентах «Все о Бенджаминах», «Лотерейный билет», «Тройной форсаж: Токийский дрифт» и «Ураганный сезон».

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