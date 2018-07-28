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Американский рэпер получил пулевые ранения и вышел в прямой эфир

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Американский рэпер и блогер Boonk Gang во время прямого эфира в социальной сети показал окровавленные пулевые ранения. Позже у себя в Twitter он опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой видно, что у музыканта перевязана нога.

«Получил два ранения, но я цел», — говорится в комментарии к фотографии.

Некоторые из подписчиков музыканта предположили, что, учитывая его скандальное прошлое, рэпер мог застрелить сам себя, либо это очередной пиар-ход. Однако большинство пожелали Boonk Gang скорейшего выздоровления.

Ранее 1 июля стало известно о гибели канадского рэпера Smoke Dawg. Он погиб в результате стрельбы в Торонто.

В июне сообщалось о смерти 20-летнего рэпера XXXTentacion. Его застрелили, когда он выходил из мотосалона в Южной Флориде.

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