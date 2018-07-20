Подозреваемым в убийстве XXXTentacion предъявили обвинения

Обвинение в убийстве рэпера XXXTentacion предъявлены четверым подозреваемым. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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24-летнего Дедрика Ульямса, 22-летнего Майкла Боутрайта, 20-летнего Трейвона Ньюсома и 22-летнего Роберта Аллена подозревают в убийстве первой степени, а также в вооруженном ограблении. По версии следствия, Боутрайт и Ньюсом вступили в конфликт с жертвой, после чего завязалась перестрелка.

О гибели 20-летнего XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой) стало известно 19 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому.

Незадолго до смерти XXXTentacion подписал контракт с музыкальным лейблом Empire на 10 миллионов долларов. Дебютный альбом рэпера «17» вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Журнал XXL внес рэпера в список главных молодых исполнителей года.

В посмертном клипе рэпера XXXTentacion подрался сам с собой на собственных похоронах.

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