Задержан второй подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает Associated Press.

Представители полицейского департамента Флориды рассказали, что 22-летний Майкл Боутрайт был сегодня повторно задержан, на сей раз по подозрению в совершении убийства первой степени. Неделю назад его уже арестовывали, подозревая в незаконном обороте наркотиков.

Следствие уверено, что мотивом убийства XXXTentacion-а стало ограбление. На настоящий момент Боутрайту предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Боутрайт находился на испытательном сроке из-за обвинений в применении насилия, а также в преступлениях, связанных с наркотиками.

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О гибели 20-летнего XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой) стало известно 19 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства и арестовала подозреваемого. Им оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс, который, по словам его адвоката, собирается заявить о своей невиновности.

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