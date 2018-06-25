Русские школьники воздвигли мемориал XXXTentacion и столкнулись с фанатами

Школьники в Тольятти организовали траурную церемонию прощания в честь убитого рэпера XXXTentacion в парке Победы. На мероприятие явились футбольные фанаты, которые разгромили мемориал и избили несколько человек, сообщается в паблике «Тольятти» во «ВКонтакте».

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«Люди стояли чествовали память недавно убитого рэпера xxxtetanciona. Были свечи, фото. Мы стояли в стороне и просто смотрели. Через пару минут из-за угла вышла толпа людей в капюшонах и масках на лице. И начали все громить и кричать. Люди начали разбегаться. Фанаты отошли, а через минуту вернулись и начали избивать тех, кто не ушел. Досталось двум парням. Избили ни за что моего брата и запинали парня, которого поймали. Его увезли на скорой. После чего фанаты разбежались. Полиции не было в парке», — говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены).

О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 19 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства и арестовала подозреваемого. Им оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс.

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