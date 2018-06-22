Девушка убитого рэпера XXXTentacion оказалась беременной

Мать убитого рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, рассказала о том, что его девушка беременна. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает TMZ.

Клеопатра Бернард опубликовала снимок УЗИ с подписью: «Он оставил нам последний подарок». Кто именно девушка артиста, не уточняется, но известно, что это не его бывшая возлюбленная Женева Айяла.

Сам исполнитель знал о том, что должен стать отцом, но не хотел это афишировать. Ребенок должен родиться в середине ноября.

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В 2016 году Айяла, с которой на тот момент встречался XXXTentacion, заявила в полицию, что рэпер избивал ее. По ее словам, она была беременна. Информацию о беременности позже опровергали некоторые источники. Известно, что ребенок не родился.

О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

В четверг полиция Флориды арестовала подозреваемого в убийстве. Им оказался 22-летний Дедрик Ди Уильямс.

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