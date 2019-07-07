Задержание россиян в Мексике назвали экстраординарным случаем

Задержанные в Мексике россияне, вероятно, не были клиентами туристических компаний. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Клиент компании приобретает весь пакет услуг, включая билеты туда-обратно с ваучером на размещение, и направляется на курорт. Кто эти люди — со стороны бизнеса дать какой-то внятный ответ невозможно», — сказала она.

Ломидзе назвала экстраординарной ситуацию с задержанием россиян. «Это отнюдь не частая история — не только в Мексике, не считая страны с потенциально высокой миграцией», — отметила директор АТОР.

6 июля стало известно о задержании десяти россиян в аэропорту мексиканского города Канкун. Пассажиры прибыли в страну 4 июля, однако не смогли подтвердить миграционной службе наличие средств для пребывания в стране, а также показать обратные билеты. Представители российской дипмиссии сказали, что россиянам часто отказывают во въезде в аэропорту Канкуна. Это нередко объясняется несоответствием заявленной цели поездки.

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