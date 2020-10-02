На Камчатке обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными и нефтью

На Камчатке обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными, на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края.

Для выяснения причин загрязнения создали рабочую группу, также были направлены запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды.

«Мы обратились также в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерной и в бухте Бабья, там также зафиксированы факты гибели морских животных. (...) Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами», — заявил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Губернатор поручил своевременно проинформировать жителей города о результатах данных отбора проб воды. По его словам, предварительно можно говорить о сбросе «льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов». Однако конкретный источник выяснят федеральные надзорные структуры.

Ранее сообщалось, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов, также в воде обнаружили фенол.