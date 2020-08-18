На пляже в Сочи найден палец ребенка

Сотрудники одного из пляжей в Сочи нашли палец ребенка возле металлической венчальной арки. Его поместили в пакет со льдом и отдали врачам скорой, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, палец принадлежит 14-летнему подростку. Он получил травму, зацепившись за арку после прыжка с пирса. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Другие подробности не приводятся.

В конце июня восьмилетний ребенок погиб в Анапе, играя с братьями. Оставшись на пляже без присмотра родителей, дети решили засыпать одного из мальчиков песком, и закопали его с головой. В результате тот подавился песком и задохнулся. Прибывшие на месте медики не смогли его спасти.