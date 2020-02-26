Появилось видео исчезновения двух детей в Черном море

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором двух детей унесло в Черное море.

На кадрах видно, как мальчики играют в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как дети пытаются перебраться через волны, но в какой-то момент их накрывает водой и уносит.

При этом авторы видео продолжают снимать и не пытаются помочь детям выбраться. «Господи, лучше бы их сюда выкинуло, но течением их туда понесет», — говорит женский голос за кадром.

Местная жительница Вера Марченко рассказала телеканалу, что сначала мальчишки с одной стороны реки перебежали сначала на островок. Детям кричали, чтобы они уходили. «Они нас не слышали, потому что эхо такое было от шторма», — пояснила женщина.

По ее словам, дети пытались перебраться с островка на другой берег, надеясь, что на этом участке будет мелководье. «Один пошел, споткнулся и по грудь ушел в воду», — сказала Марченко, добавив, что ребенка начало уносить в море из-за сильного течения.

Другой мальчик хотел вытащить друга из воды, но тоже споткнулся, его накрыло водой и унесло на расстояние около 20 метров. «Второй карабкался, но потом, видимо, силы закончились, и его унесло», — сказала она. Женщина сразу вызвала спасателей и позвонила в МЧС.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. Мальчиков 12 и 14 лет унесло в открытое море. Из-за сильного шторма в 4-5 баллов поисково-спасательные мероприятия проводятся только на берегу.

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