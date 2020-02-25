В России двух детей унесло в море

В поселке Лазаревское (Сочи) двух детей 12 и 14 лет унесло в открытое море. Об этом сообщает «Интерфакс».

В МЧС рассказали, что подростки 12 и 14 лет пропали, когда пытались перейти реку Псезуапсе. Поток воды сбил их с ног и смыл в открытое море. Из-за сильного шторма в 4-5 баллов поисково-спасательные мероприятия проводятся только на берегу.

Спасатели уточнили, что заявлений о пропаже детей от родителей или родственников не поступало. «Пока было сообщение от очевидцев, которые якобы видели детей в море», — пояснили в МЧС.