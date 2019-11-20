Российский ребенок провалился под лед и утонул

В Селенгинском районе Бурятии двое детей играли у озера и провалились под лед. Шестилетний мальчик умер. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

Инцидент произошел на озере Гусиное в местности «Дамба». «Спасшийся ребенок вышел на дорогу, где его увидел проезжающий мимо мужчина. Он доставил несовершеннолетнего домой и сообщил о несчастном случае в полицию», — говорится в сообщении. Тело второго мальчика обнаружили в 200 метрах от берега.

Ранее в Свердловской области во время экскурсии утонул 12-летний подросток из детского дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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