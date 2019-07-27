Ребенок из российского детдома утонул в реке во время экскурсии

В реке Реж в Свердловской области во время экскурсии утонул 12-летний подросток из детского дома. Об этом в субботу, 27 июля, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

«Подросток находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома и вожатого», — говорится в сообщении. Уточняется, что ЧП произошло в районе села Арамашево Алапаевского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Прокуратура региона начала проверку по факту гибели ребенка, сообщает ТАСС. Старший помощник прокурора области Марина Канатова сообщила, что будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Также в ведомстве намерены установить, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, разрешено ли купаться в месте, где произошло ЧП, и есть ли там необходимая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля в палаточном лагере туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток, четверо детей погибли. Возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Директор палаточного лагеря Максим Кузнецов арестован.

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