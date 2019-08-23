12-летний ребенок утонул в детском лагере

12-летний британец утонул в бассейне в детском лагере во Франции. Об этом сообщает Daily mail.

Около 18:30 спасатели увидели плавающее на поверхности воды тело и бросились в бассейн, чтобы помочь. Мальчика достали из воды и на вертолете перевезли в госпиталь, где врачи констатировали смерть ребенка.

Инцидент произошел в лагере в La Croix du Vieux Pont, расположенном в 80 километрах от Парижа. Близость лагеря к «Диснейленду» делает его популярным местом семейного отдыха.

Бассейн, в котором утонул ребенок, напоминает естественное озеро и окружен искусственным пляжем. Ранее несколько родителей уже жаловались на лагерь из-за потенциальной небезопасности бассейна — его глубина в центре слишком велика.

Ранее в августе девочку из России засосало в трубу бассейна на турецком курорте. С тех пор она находится в коме.

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