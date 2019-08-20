Раскрыты подробности о состоянии затянутой в бассейн россиянки

Состояние 12-летней россиянки, которую ранее в августе засосало в бассейн отеля Sunhill в Бодруме, оценивается как критическое. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову.

По ее словам, страховая компания делает все необходимое, а генконсульство России в Анталье следит за ситуацией. Касимова подтвердила, что пострадавшая россиянка сейчас находится в больнице города Денизли.

18 августа руку 12-летней девочки затянуло в трубу бассейна на турецком курорте. По словам ее матери, первым ребенка под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Тогда стал звать на помощь, подключились другие гости.

Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек вытащили ее вместе с куском трубы на руке.

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