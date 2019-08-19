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Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте

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Четырехлетний мальчик и его отец из Франции утонули на глазах у матери на пляже испанского города Жирона. Об этом сообщает Mirror.

По словам очевидцев, спасатели увидели в воде тело ребенка и бросились его спасать, пока отдыхающие с ужасом наблюдали с пляжа за происходящим. Когда мальчика вытащили из воды, он был без сознания. Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны.

Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез. Тогда на поиски мужчины отправили вертолет, катер и водный мотоцикл. Примерно через полтора часа на глубине трех метров спасатели нашли тело мужчины, которого идентифицировали как отца погибшего ребенка.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, а супруге и матери утонувших оказывается психологическая помощь.

В июне пятилетний мальчик из Великобритании утонул в бассейне в греческом отеле, пока его родители спали. Инцидент произошел в гостинице Atlantica Holiday Village в Мармари (Кос, Греция). Тео Трехарн-Джонс из города Мертир Тидфил вместе с большой семьей из десяти человек находился на отдыхе.

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