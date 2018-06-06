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Ребенок из России серьезно пострадал на кипрском курорте

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Четырехлетний ребенок из России чуть не захлебнулся в бассейне в деревне Перистерона на северо-западе острова Кипр. Об этом сообщает издание «Филелефтерос».

Инцидент произошел вечером 5 июня. Родители не заметили, как мальчик свалился в воду и начал тонуть. Когда они наконец вытащили тонущего сына из воды, первой помощи было уже недостаточно. Семья вызвала скорую, которая отвезла ребенка в больницу города Пафос. Позднее на вертолете его перевезли в столицу Кипра Никосию.

По данным издания, в настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии.

В декабре 2017 года российский турист вопреки штормовому предупреждению отправился купаться в море на вьетнамском курорте Нячанг. 33-летний Владислав Шаролов и трое его друзей, невзирая на выставленные вдоль побережья запрещающие знаки, решили искупаться. Сильные волны отнесли их на 100 метров от берега, к водяной воронке. Троих мужчин вытащили из воды спасатели, а тело утонувшего Шаролова было обнаружено через несколько часов.

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