Россиянин отказался слушаться вьетнамцев и утонул

Российский турист на вьетнамском курорте Нячанг вопреки штормовому предупреждению отправился купаться в море и утонул. Об этом сообщает Vnexpress.

33-летний Владислав Шаролов и трое его друзей, невзирая на выставленные вдоль побережья запрещающие знаки, решили искупаться. Сильные волны отнесли их на 100 метров от берега, к водяной воронке. Троих мужчин вытащили из воды спасатели, а тело Владислава было обнаружено через несколько часов.

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Представители спасательной службы сообщили, что, помимо компании из России, множество других иностранных туристов пренебрегали предупреждениями об опасности и продолжали купаться в неспокойном море на большом расстоянии от берега.

В 2017 году Нячанг посетили 360 тысяч россиян. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. За год Вьетнам принял рекордные 13 миллионов иностранных туристов.

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