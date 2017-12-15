Новогодние путешествия по России назвали одними из самых дешевых в мире

Внутренние пассажирские авиаперевозки в новогодние праздники в России стоят дешевле, чем в большинстве других стран в период рождественских каникул. Об этом сказано в исследовании Ростуризма.

В исследовании учитывалась стоимость перелетов по наиболее популярным направлениям в праздники с расстоянием между городами отправления и назначения от 1100 до 1500 километров. В период с 1 по 7 января внутренние перелеты в среднем обойдутся россиянам в 12 896 рублей.

Материалы по теме Как полетали? Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод

На рождественские каникулы билеты при тех же условиях в США стоят 21 012 рублей, в странах Европейского Союза — 16 211 рублей, в Австралии — 17 644 рубля, в Южной Америке — 32 899 рублей, в Африке — 20 933 рубля. В Азии стоимость внутренних перелетов незначительно ниже — 11 459 рублей.

По данным Ростуризма, лидирующими направлениями перелетов на новогодние праздники и Рождество у россиян стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Шерегеш Кемеровской области, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Из заграничных направлений — Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Индия, Израиль и Доминикана.

По данным участников рынка, среднее снижение стоимости авиабилетов на внутрироссийских направлениях в 2017-м году составило около 4 процентов. На 15,2 процентов подешевели рейсы в Сочи, на 10,5 — в Петербург, на 12 — в Ростов-на-Дону и почти на 18 процентов — в Минеральные Воды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!