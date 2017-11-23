Россияне полюбили жениться за границей

Россияне стали чаще ездить за границу для совершения бракосочетаний. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном «Ленте.ру» компанией «РоссТур».

В турагентства за приобретением билетов к местам свадеб в 2017 году обратилось на 37 процентов больше пар, чем годом ранее. Первенство в списке стран, где россияне сочетали себя узами брака, заняла Доминикана — на нее пришлось 22 процента бронирований. Такая популярность обусловлена относительно невысокими ценами и отсутствием виз. Брачные церемонии чаще всего совершаются на курорте Пунта-Кана.

Таиланд занимает второе место по количеству бронирований (20 процентов путевок), однако держит первенство по длительности пребывания. Самый популярный курорт для бракосочетаний — Пхукет. Третье место в рейтинге принадлежит Мальдивам. Свадьба на островах обойдется туристам в 2,5-3 раза дороже, чем в Доминикане или Таиланде, однако россияне на церемонии бракосочетания обычно не экономят, отмечают в компании.

В рейтинге «РоссТур» четвертое место занимает Чехия с ее замками, аутентичной кухней, полюбившейся российским туристам, и средневековыми пейзажами. Свадьба в этой стране за счет стоимости перелета и проживания обойдется дешевле, чем на пляжных направлениях.

На пятом месте находится Израиль. Здесь пары из России предпочитают венчаться. Из привлекательных факторов называются благоприятные погодные условия, отсутствие языкового барьера, относительно невысокие цены и большое количество христианских святынь.