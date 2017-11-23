Опубликовано видео спасения туристов с горящего катера

Российским туристом опубликовано видео спасения во время пожара на катере Charan 3 в Андаманском море. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 23 января этого года во время многодневного дайвинг-тура, однако о нем стало известно недавно. На борту туристического судна находился 21 человек, из них 18 — туристы из разных стран. Когда на борту началось возгорание, все пассажиры и экипаж судна прыгнули в море, благодаря чему им удалось спастись. Рыболовный траулер прибыл за дрейфующими на воде людьми в течение часа.

«Самое стремное было проплывать мимо полыхающей кормы. Корма была достаточно близко, кто знает, что было бы, если бы в этот момент что-нибудь рвануло. Лодка продолжала движение своим ходом, так что не пришлось тратить силы, чтобы уплыть на безопасное расстояние — лодка ушла от нас сама», — прокомментировал автор видео.

Организаторы тура предоставили номера всем пассажирам потерпевшего крушение судна, а также выплатили компенсацию тем, кто потерял деньги и документы в результате инцидента.