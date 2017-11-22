Россияне увлеклись поездками в Хельсинки

Согласно сведениям по бронированию железнодорожных билетов, предоставленным «Ленте.ру» сервисом для путешественников «Туту.ру», в октябре 2017 года популярность Хельсинки выросла втрое по сравнению с 2016 годом.

Направление Санкт-Петербург — Хельсинки стало первым по популярности — 30 процентов от общего количества проданных билетов в Европу. В 2016 году данный маршрут был на пятом месте рейтинга — всего 12,4 процента. При этом на спрос не повлиял тот факт, что стоимость билетов незначительно выросла — с 3,8 до 4 тысяч рублей за билет.

Также более чем в три раза возросли продажи билетов по направлению Москва — Хельсинки: с 1,8 до 5,8 процента. В рейтинге популярности маршрут с 8 места поднялся на 5 строчку. По этому направлению цены на билеты снизились с 7,5 до 7,2 тысячи рублей в одну сторону.

Таким образом, более трети железнодорожных билетов в Европу, приобретенных в октябре, приходится на рейсы в Хельсинки.

«Финляндия выдает жителям Санкт-Петербурга длительные визы в Европу, этим можно объяснить высокую популярность данного направления. К тому же, не секрет, что через Финляндию или Грецию получить шенгенскую визу проще, чем через другие страны», — прокомментировал специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Юсупов Тимур.