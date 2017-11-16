Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год

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Онлайн-сервис для путешественников «Туту.ру» назвал самые дорогие билеты на поезд и самолет, которые российские туристы приобрели на новогодние праздники. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самая дорогая поездка на поезде обошлась в 120 тысяч рублей паре россиян, которые решили отправиться из Москвы в Париж в вагоне класса люкс. Недешевы такие же билеты и на поезд Москва — Иркутск. Двое туристов заплатили за них 88 тысяч рублей.

Как правило, отправным пунктом самых дорогих железнодорожных билетов была Москва. Однако в рейтинг попала и поездка из Воркуты в Санкт-Петербург в вагоне люкс. Пара путешественников заплатила за нее 32 тысячи рублей.

Самыми дорогими авиабилетами стали билеты в обе стороны из Москвы в Сингапур. За бизнес-класс покупателю пришлось выложить 309,6 тысяч рублей. Также в топ вошел перелет в республику из Санкт-Петербурга. Пара путешественников отдаст за перелет туда и обратно 371,8 тысяч рублей.

Примерно на столько же раскошелятся два туриста за билет из Москвы в австрийский город Инсбрук — 371,6 тысяч рублей в обе стороны.

В конце октября «Туту.ру» выяснил, что подавляющее большинство россиян не планирует путешествие на новогодние праздники. Лишь четыре процента опрошенных собирается поехать в Европу, три — на зарубежные морские курорты и столько же на отечественные горнолыжные курортах или в дома отдыха и пансионаты. Только два процента намерены покататься на заграничных горнолыжных курортах.

Половина респондентов собирается провести каникулы дома, 13 процентов на даче, а 10 — поехать в гости к друзьям. 12 процентов на тот момент не определились с планами. В опросе приняли участие свыше шести тысяч человек из разных регионов России.

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