Российский турист упал с водопада в Таиланде

Турист из России Владимир Гладковский упал с водопада в Таиланде и повредил руку. Об этом сообщает издание Phuket news.

Инцидент произошел днем 12 ноября. 23-летний путешественник находился на экскурсии на водопаде Банг Пэ в национальном парке Као Пра Тэо к северу от курортного города Пхукет вместе со своими друзьями. Они веселились на вершине водопада, когда он поскользнулся на мокром камне, упал и пролетел примерно пять метров вниз.

На место сейчас же прибыла бригада скорой помощи. После падения на теле Владимира не появилось ни синяков, ни ссадин, однако он повредил руку и жаловался на то, что не может ей пошевелить.

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Поначалу он отказывался от госпитализации, но потом врачи смогли уговорить его проехать с ними в больницу в Бангкоке.

«Мы установили знаки о том, что на вершине водопада надо соблюдать осторожность и даже разместили ограждения в самых опасных местах. Однако многие все равно забираются наверх и прыгают оттуда в воду. Этому туристу еще повезло, что он не покалечился», — отметил Вичат Панконг работник национального парка Као Пра Тэо.

В октябре на острове Пхукет утонул россиянин во время купания в запрещенном месте. В этом месяце в Таиланде бывают волны двух-трех метров высотой, представляющие серьезную опасность для пловцов.