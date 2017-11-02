На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца

В Таиланде ввели закон о запрете курения на пляжах, но штрафовать нарушителей начнут через три месяца. Об этом в четверг, 2 октября, сообщает Bangkok Post.

Закон был принят 1 ноября, однако в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды заявили, что он вступит в силу через 90 дней на 24 пляжах в 15 провинциях королевства. Он предусматривает штраф в размере до 100 тысяч тайских батов (176 тысяч рублей).

Также представители министерства сообщили, что в ближайшем будущем ожидается создание зон для курения на каждом из пляжей. Они добавили, что в течение трех месяцев побережье будет очищено от мусора, а отели должны будут убрать все пепельницы с принадлежащих им пляжей.

29 августа сообщалось, что в Таиланде чистейшими во всей стране были признаны 13 пляжей. Департамент по контролю за загрязнением окружающей среды (PCD) присвоил этим зонам отдыха высшую оценку в пять звезд. В число лучших вошли пляжи в провинциях Чонбури, Прачуапкхирикхан, Сураттхани, Пхангнга, Краби и Сатун.