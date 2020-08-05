Власти Подмосковья составили рейтинг лучших пляжей

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин озвучил рейтинг пляжей, всего на территории региона насчитывается более 200 пляжных территорий. Об этом сообщает РИАМО в среду, 5 июля.

На отобранных объектах дежурят спасатели, организованы места для купания детей, а также проводится регулярная дезинфекция мест общего пользования, уточнил министр.

В частности, в топ лучших вошли пляжи на озере Сенеж, в парке «Солнечный берег», на озере Юбилейное, в Краснознаменске, на озере «Голубое», в поселке Северный, парке «Серебряный». Всего власти выделили 20 объектов.

Ранее Михаил Хайкин напомнил, что на пляжах ежегодно перед началом купального сезона должна засыпаться чистая галька или песок.