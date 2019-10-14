Более 10 пляжей оборудуют в Подмосковье

Более 10 пляжей на территории Подмосковья оборудуют инфраструктурой и благоустроят к летнему сезону в 2020 году, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 14 октября.

«Планируется создать новые уникальные зоны для купания. Для того чтобы это были действительно благоустроенные пляжи, бюджет на их организацию нужно закладывать уже сейчас», — рассказал министр.

По его словам, в настоящий момент не все места отдыха у воды оборудованы должным образом. Он напомнил, что в соответствии с правилами на каждом пляже должен быть организован медико-спасательный пункт, береговая линия расчищена от мусора, в воде установлены буйки. Кроме того, на пляжах должны быть душевые, туалеты и урны.

На всех пляжах ежегодно перед началом купального сезона должна засыпаться чистая галька или песок, уточняется на сайте областного правительства.