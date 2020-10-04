Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Instagram главы региона.

«Сегодня с утра выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами. (...) Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица», — подчеркну Солодов.

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Он также добавил, что будет ходатайствовать о равных мерах ответственности и на федеральном уровне. Глава региона рассказал, что в акватории будут собраны дополнительные пробы воды, песка, а также останков морских животных. Все собранные образцы будут переданы в Москву для анализа.

Кроме того, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке в связи с загрязнением воды в регионе. Следователям было поручено установить причины гибели морских животных, сообщает РИА Новости.

2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. По предварительной информации, виновником загрязнения стал частный нефтяной танкер.