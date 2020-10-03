Минобороны прокомментировало загрязнение воды на Камчатке

Тихоокеанский флот России не причастен к загрязнению воды у Халактырского пляжа на Камчатке. Так ситуацию прокомментировали в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Министерства обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что крупные учения, которые могли повлиять на экосистему, в последнее время на Камчатке не проводились. Учений кораблей и судов в акватории, прилегающей к пляжу, также не проводилось.

Представители ВВО также отметили, что нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, обнаруженные в пробах Халактырского пляжа, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют.

Накануне сообщалось, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов, также в воде нашли фенол.

Позднее обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными, на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Местным властям поручили разобраться в ситуации.