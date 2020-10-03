Власти Камчатки показали «совершенно чистый» пляж

Минприроды Камчатки опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа. Ролик доступен в Instagram.

«Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано», — заверяют власти.

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Пользователи соцсети заподозрили, что перед тем как снять видео, пляж тщательно убрали и обратили внимание на характерные полосы на песке. «У вас даже на видео видно свежие следы от машин. Я полагаю съемка сразу после уборки?» — предположили в комментариях.

Ранее в субботу, 3 октября, врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков признал, что выявлено загрязнение еще трех участков Авачинского залива, помимо Халктырского пляжа. «Мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения», — приводит его слова РИА Новости.

Накануне сообщалось, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов, также в воде нашли фенол.

Позднее обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными, на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Местным властям поручили разобраться в ситуации.