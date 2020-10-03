У места масштабного загрязнения воды на Камчатке заметили несколько танкеров

Недалеко от места масштабного загрязнения воды на Камчатке заметили несколько танкеров. Об этом со ссылкой на данные сайта по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic сообщает РИА Новости.

Всего там замечено четыре танкера. Два из них — судна Prisco Alfa и Belogorsk — российские, остальные на данный момент неопознанные.

Танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов Prisco Alfa следует по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток, Belogorsk в данный момент находится на якоре между Беринговым морем и Тихим океаном. Судно вышло из Владивостока в юго-западном направлении.

Ранее источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что загрязнение воды на Халактырском пляже на Камчатке, предварительно, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, заявил источник в экстренных службах региона. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск.

2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. Причина загрязнения пока не установлена.