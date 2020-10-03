На Камчатке провели рейд из-за загрязнения океана

Росприроднадзор организовал рейд, связанный с разливом нефтепродуктов у побережья Камчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале RT, который ссылается на главу ведомства.

По информации издания, участники рейда уже взяли пробы из океана и прилегающих водных объектов. Однако пока не сообщается, какие еще мероприятия собирается провести Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

В начале октября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Через некоторое время жители Камчатки обнаружили подобную проблему и на нескольких других пляжах.

Вскоре после обнародования этой информацией заинтересовался вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поручил разобраться в причинах массовой гибели животных.

3 октября Юрий Дудь опубликовал видео с высоты птичьего полета, на котором можно заметить огромное темное пятно на воде. Журналист уверен, что на кадрах запечатлены разлитые нефтепродукты, из-за которых и умирают животные.