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Дудь с вертолета показал последствия разлива нефтепродуктов на Камчатке

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Российский журналист Юрий Дудь опубликовал ролик, в котором показал последствия разлива нефтепродуктов на Камчатке. Снятое с вертолета видео доступно в Instagram-аккаунте блогера.

На кадрах можно заметить, что на воде образовалось огромное темное пятно. По словам Дудя, это и есть нефтепродукты, разлитые возле побережья. В подтверждение своих слов журналист также опубликовал рассказ местного серфера Антона Морозова. Тот заявил, что обратил внимание на проблему около трех недель назад, когда спортсмены начали испытывать помутнение, сухость и боль в глазах после погружения в океан. При этом на вкус вода стала горькой.

Спустя некоторое время примерно у 20 человек, которые ежедневно занимались серфингом на побережье, случилось отравление. Сначала жители лагеря списывали проблему на возможные аллергические реакции на планктон, однако со временем ситуация лишь усугубилась.

«Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза», — заявил Морозов. Он добавил, что ответственные за это событие люди должны были раньше заявить о своем промахе и начать спасательные операции. Однако «уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг».

Информация о проблемах на Камчатке появилась в СМИ недавно, в начале октября. Тогда местная жительница опубликовала ролик с берега Халактырского пляжа, на который выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Позднее на Камчатке нашли еще несколько пляжей с мертвыми животными и нефтью. Вскоре после этого вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных.


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