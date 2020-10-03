Суточный прирост случаев заражения COVID-19 в Москве достиг максимума с 23 мая

За последние сутки в Москве COVID-19 заразились 2884 человека — это максимум с 23 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

23 мая было зафиксировано 3190 случаев. За сутки в Москве умерли 32 человека, всего с начала пандемии, по данным оперштаба, зафиксировано 5314 летальных исходов.

Сутками ранее медики сообщали о 2704 заболевших в городе.

2 октября власти Москвы порекомендовали предприятиям перевести до половины сотрудников на удаленку, если это возможно. По словам мэра столицы Сергея Собянина, жители столицы не последовали рекомендациям перейти на удаленный режим работы, мягкие меры не дали почти никакого эффекта.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Он объяснил, что пока у 70 процентов населения не появится иммунитет, заболеваемость будет расти, но в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий.