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В России выявили 9859 новых случаев коронавируса

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Валерий Мельников

В России за последние сутки выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (2884), Санкт-Петербурге (358), Московской области (259), Ростовской области (219), Нижегородской области (199), Воронежской области (177), Кемеровской области (168), Свердловской области (165).

Всего с начала пандемии в России выявили 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 21 251 летальный исход, выздоровели 975 859 человек.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Он объяснил, что пока у 70 процентов населения не появится иммунитет, заболеваемость будет расти, но в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий. Зверев отметил, что ужесточать ограничения нельзя, так как они тоже могут нанести определенный вред.

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