Власти Камчатки объяснили следы от техники на «совершенно чистом» пляже

Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков объяснил, откуда взялись следы от техники на видео с «совершенно чистым» пляжем. В беседе с издаем «Подъедем» 4 октября он рассказал, что борозды на песке принадлежат квадроциклам и внедорожникам отдыхающих.
«Пляж перед съемкой никак и никем не убирался. Там всегда так накатано, поскольку по прибрежке ездят на джипах и квадроциклах», — заявил Кумарьков.
Накануне Минприроды Камчатки опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа. Пользователи соцсети заподозрили, что перед тем как снять видео, пляж тщательно убрали и обратили внимание на характерные полосы на песке.
Ранее Кумарьков признал, что выявлено загрязнение еще трех участков Авачинского залива, помимо Халактырского пляжа. «Мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения», — приводит его слова РИА Новости.
2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду. Предварительный анализ морской воды показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов, также в воде нашли фенол.
Позднее обнаружили еще несколько пляжей с мертвыми животными, на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Местным властям поручили разобраться в ситуации.