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Академик РАН оценил версию Greenpeace о загрязнении на Камчатке

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Фото: Европейское космическое агентство / @greenpeaceru

Из фото со спутника, которое организация Greenpeace приводит в качестве доказательства техногенного загрязнения вод реки Налычева, впадающей в Авачинский залив, не следует, что она выносит в океан некие ядовитые вещества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил академик РАН, доктор биологических наук Андрей Адрианов.

По его словам, чтобы рассмотреть что-то подробнее, нужно анализировать более детальную специальную информацию со спутников.

«Если мы посмотрим на место впадения в море любой реки, мы увидим примерно такую же картинку: длинный-длинный шлейф выносов, который от устья реки достаточно далеко вдается в море. Такую картинку этого места вы видите сейчас. А теперь отыграйте назад. Посмотрите, как это выглядело на спутниковых фотографиях месяц назад. Да так же. Два месяца назад — так же. Полгода назад — да так же. Понимаете?» — сказал ученый.

По его мнению, утверждения о том, что река выносит в море опасные вещества, не основаны на результатах анализов в лабораториях, «поэтому можно сказать, что это фантазия, а можно сказать, что гипотеза наших коллег».

«Из той картинки, которую они приводят, не следует ровным счетом ничего кроме того, что имеется река, вода которой вливается в море и выносит определенное количество взвеси, осадочных пород и так далее, — пояснил академик. — Наоборот, хорошо, когда гипотез много — не потеряем все варианты, которые надо проверить. Но если мы что-то из этого выбираем и начинаем утверждать, что все было именно так, это должно быть подкреплено какими-то доказательствами: химическим анализом, токсикологическим анализом, средствами объективного контроля и так далее. Но ведь в нашем случае это ничем не подкреплено».

Также Адрианов подтвердил возможность «природного» отравления, когда в результате сейсмических процессов в воду идет просачивание газов, например, сероводорода или метана. «Это оттягивает на себя кислород, возникают зоны пониженного содержания кислорода и донная биота — как раз беспозвоночные животные — чаще всего может в этих условиях погибнуть», — пояснил он.

Кроме того, по словам академика, вызвать массовую гибель живых организмов способен еще один природный фактор. Это токсины, которые вырабатываются во время «цветения» микроводорослей, то есть в ходе процесса их массового размножения. Так, диатомовые микроводоросли продуцируют амнезийные токсины, а динофлагелляты продуцируют нервнопаралитические токсины, отметил эксперт, добавив, что эти токсины воздействуют на теплокровных существ, в том числе на человека.

2 октября в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, на трех участках акватории Авачинского залива были обнаружены фенол и нефтепродукты.

Позже Генпрокуратура России сообщила, что взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана.

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