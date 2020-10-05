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Правительство не поняло причин загрязнения на Камчатке

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Фото: Елена Верещака / ТАСС

Правительство не поняло причин загрязнения воды на Камчатке. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Трутнев, его слова передает РИА Новости.

«Поручения давал соответствующим уполномоченным органам исполнительной власти, но пока информации о том, что произошло, нет», — сказал вице-премьер в ходе совещания, которое он проводит по вопросу об экологической ситуации в Авачинском заливе с участием Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ученых и экологов.

Трутнев также отметил, что поэтому совещание и было собрано.

Ранее Министерство природы отказалось считать гибель морских животных на Камчатке катастрофой, поскольку человеческих жертв нет.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не проводят параллели между произошедшим на камчатских пляжах и ЧП с розливом топлива в Норильске.

2 октября в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, на трех участках акватории Авачинского залива были обнаружены фенол и нефтепродукты.

Позже Генпрокуратура России сообщила, что взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана.

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