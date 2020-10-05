Кремль прокомментировал экологическую ситуацию на Камчатке

В Кремле не проводят параллели между произошедшим на камчатских пляжах и ЧП с розливом топлива в Норильске. Так экологическую ситуацию в регионе прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 5 октября.

По его словам, все региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой. В частности, ситуацию контролирует министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, добавил Песков.

Ранее в понедельник губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы.

2 октября в СМИ появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения и температуру после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, на трех участках акватории Авачинского залива были обнаружены фенол и нефтепродукты.

Позже Генпрокуратура России сообщила, что взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана.