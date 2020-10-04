Глава Камчатки поблагодарил сообщивших о загрязнении пляжа серферов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил серферов, сообщивших о загрязнении вод Халактырского пляжа. Об этом говорится в сообщении на сайте региона.

Один из серферов Антон Морозов отметил, что впервые за 15 лет видит пляж в таком состоянии. На встрече с главой региона он также рассказал о здоровье спортсменов и людей, находившихся в этом районе: согласно заключению врачей, некоторые получили ожоги глаз различной степени тяжести.

«У нас также есть жалобы людей, которые просто гуляют на пляже: это было после шторма, когда с берега было видно, что вода стала желто-зеленого цвета. Некоторые люди говорят о том, что это цветут ядовитые водоросли, но на моей памяти такое впервые», — сказал он.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, а на на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.

Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке. В ведомстве уточнили, что территория проверки расширена из-за дополнительных данных о загрязнении на других участках.