На Камчатке объяснили появление мертвых морских животных на пляже

Загрязнение прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке действительно произошло, а погибшие морские животные появились на берегу из-за шторма. Об этом заявили в Камчатгидромете, сообщение опубликовано на сайте краевого правительства.
Как объяснила начальница Камчатгидромета Вера Полякова, с 28 на 29 сентября на территории Камчатки появился циклон, а в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер скоростью выше 25 метров в секунду. Это могло спровоцировать вынос на берег мертвых морских животных со дна Авачинской бухты, считают в ведомстве.
«Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — говорится в сообщении.
Полякова добавила, что сначала произошло загрязнение, после чего штормовой ветер поднял все в сторону берега. По ее словам, если бы не случился шторм, морские животные не оказались бы на берегу, а разлагались бы в толще воды.
«В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — подчеркивается в сообщении. Уточняется, что загрязнение было в придонном слое, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.
Ранее 4 октября сообщалось, что Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке. В ведомстве уточнили, что территория проверки расширена из-за дополнительных данных о загрязнении на других участках. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил краевому Минздраву дополнительно обследовать серферов, пострадавших на загрязненном пляже, а также пригрозил увольнениями в связи со случившимся. По факту загрязнения вод и массовой гибели морских животных возбуждено административное дело по статье 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта»).
2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, а на на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.