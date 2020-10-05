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Оценены сроки восстановления экосистемы Камчатки после загрязнения

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Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы Камчатки после загрязнения. Об этом рассказал главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков, передает «Интерфакс».

По его словам, экосистема акватории Тихого океана восстановится не менее чем за 10 лет. Специалист отметил, что, если загрязнение не будет в ближайшем времени остановлено, данный процесс может занять и дольше. Раков объяснил, что морские виды восстанавливаются с различной скоростью, и на это может потребоваться довольно продолжительное время.

Ученый объяснил, что в данном случае речь может идти о «локальной экологической катастрофе». Он добавил, что выводы о масштабах произошедшего можно будет сделать после получения результатов проб.

Специалист также назвал маловероятной версию о том, что гибель морских животных вызвана цветением токсичных микроводорослей. По его мнению, причиной катастрофы мог стать военный полигон, на котором, вероятно, находятся определенные ядовитые вещества.

Ранее губернатор Камчатского края Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа на полуострове: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. В частности, он подчеркнул, что загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду.

Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, а на на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке.

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