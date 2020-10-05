Раскрыт результат проб воды во впадающей в загрязненный залив на Камчатке реке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскрыл результат проб воды в реке Налычева, впадающей в загрязненный Авачинский залив. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Солодов, первоначальные общие пробы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не показали. «Визуальный осмотр проведен, расширенные пробы мы ждем», — добавил он.

Ранее Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа на полуострове: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. В частности, он почеркнул, что загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию.

2 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду.

Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, а на на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Генпрокуратура России взяла на контроль проверку загрязнения в акватории Тихого океана на Камчатке.