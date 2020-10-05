Два полигона ядовитых отходов назвали возможной причиной загрязнения на Камчатке

Возможной причиной загрязнения прибрежных вод на Камчатке стали два полигона с ядовитыми отходами, их обследуют специалисты. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов, передает ТАСС.
Солодов заявил, что в версиях загрязнения упоминаются Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон. Он добавил, что названные территории регулярно обследуют специалисты Роспотребнадзора и краевого Минприроды, и последние исследования «несколько месяцев назад» не показали превышений. В новую группу войдут как представители Роспотребнадзора, так и надзорных органов, чтобы «удостовериться реально в обстановке там».
Глава Камчатского края также сообщил, что обратился к центру развития региона, чтобы туда привлекли представителей волонтерских организаций для обхода побережья, фотосъемки и фиксирования негативных явлений.
Ранее Солодов назвал три возможные версии загрязнения камчатских пляжей — техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. Он добавил, что причиной могли стать водоросли, которые вынесло на береговую линию во время шторма.
О появлении множества мертвых морских животных и рыбы на берегу Халактырского пляжа на Камчатке стало известно 2 октября. Серферы жаловались на тошноту, ухудшение зрения, температуру и першение в горле после погружения в воду. Позднее пляжи с мертвыми животными нашли еще в трех бухтах, в Авачинском заливе выявили фенол и нефтепродукты. 4 октября в Камчатгидромете заявили, что загрязнение акватории действительно произошло, а погибшие морские животные оказались на берегу из-за шторма.