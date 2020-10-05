Гибелью животных и загрязнением воды на Камчатке займется центральный аппарат СК

Гибелью животных и загрязнением воды в районе полуострова Камчатка по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина займется центральный аппарат СК. Об этом в понедельник, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам Петренко, материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями переданы в производство центрального аппарата в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств гибели морских животных. Проверка началась после сообщения в СМИ о попадании в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе нескольких бухт. На месте работают криминалисты СКР, которые сделали заборы материалов для лабораторных исследований.

Председатель СКР Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств случившегося и потребовал дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию.

4 октября сообщалось о возбуждении административного дела по статье 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта») из-за загрязнения воды у берегов Камчатки и массовой гибели морских животных.

2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал превышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. По предварительной информации, виновником загрязнения стал частный нефтяной танкер.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с загрязнением воды в акватории Тихого океана.