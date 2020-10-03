Власти занялись решением проблемы с загрязнением воды на Камчатке

Российские власти занялись решением проблемы с загрязнением участков акватории Авачинского залива на Камчатке. Как заверил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, ситуация находится под контролем. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, результаты будут известны 5 октября. Для анализа ситуации создана рабочая группа.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что загрязнение воды на Халактырском пляже на Камчатке, предварительно, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск.

В начале октября 2020 года появилась информация о том, что на берег Халактырского пляжа выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Через некоторое время жители Камчатки обнаружили подобную проблему и на нескольких других пляжах.