Загрязнение океана на Камчатке привело к тотальной гибели обитателей дна

Специалисты Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и камчатского филиала Тихоокеанского института географии совершили погружение в воды Авачинской бухты и зафиксировали почти тотальную гибель морских обитателей (бентоса) дна. Об этом говорится на сайте краевого правительства.

Участники экспедиции изучали акваторию бухты с берега и с воды, от мыса Налычева до острова Старичкова. Были взяты пробы, проводились поиски мертвых животных. Результаты исследования показали, что птицы и морские млекопитающие в норме, но при погружении на глубину 10-15 метров погибло 95 процентов бентоса. «Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — цитирует пресс-служба слова научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова.

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Он отметил, что в реке Налычева ученые не обнаружили никаких живых организмов. У мыса Налычева были коричневая пена, темная нехарактерная вода в придонных слоях, очень скудный подводный мир животных. В районе острова Старичкова и бухте Спасения обнаружены массовые останки бентоса.

Участники экспедиции предположили, что масштаб бедствия будет только увеличиваться. Отдельные выжившие виды животных, скорее всего, умрут в ближайшее время, потому что их кормовая база уничтожена. Также исследователи считают, что район загрязнения намного шире, чем исследованные ими территории.

Собранные пробы будут переданы для исследований в лаборатории во Владивостоке и в Москве. Губернатор края Владимир Солодов попросил ученых разработать план дальнейших исследований, чтобы установить источник загрязнения.

Ранее глава региона говорил, что загрязнение могло произойти по вине Козельского или Радыгинского полигонов с ядовитыми отходами. Власти рассматривают версии о техногенном загрязнении, разливе токсичных веществ и природных факторах.

Ранее сообщалось, что в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

В начале октября появились сообщения о множестве мертвой рыбы и морских животных в трех бухтах и на берегу Халактырского пляжа на Камчатке. Серферы жаловались на тошноту, температуру, ухудшение зрения, першение в горле. Анализ воды в Авачинском заливе показал превышение содержания фенола и нефтепродуктов в несколько раз. Природоохранная прокуратура начала проверку.