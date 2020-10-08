Россияне посоветовали Путину лучшие места для отдыха

Жители российских регионов посоветовали президенту России Владимиру Путину лучшие места для отдыха в стране в честь его дня рождения. Своими рекомендациями они поделились в закрытой Facebook-группе «Трэвел-Президиум».

Так, один из подписчиков сообщества напомнил, что главе государства исполнилось 68 лет и свой праздник он провел за работой. «Мне не удалось найти сообщений о том, был ли у Владимира Путина отпуск в этом году. Поэтому предлагаю обсудить такую тему: а где бы вы порекомендовали отдохнуть президенту?» — предложил тему для обсуждения россиянин.

Учитывая увлечения лидера России, некоторые посоветовали ему отправиться в Дальневосточный округ. «С такими предпочтениями — это Сахалин однозначно! Природа, рыбалка — хоть рыба, хоть икра, хоть крабы!» — написал один из комментаторов, добавив, что на Сахалине также было бы хорошо построить дорогу.

Также пользователи предложили сходить в поход в Кыргызстане с рюкзаком и палатками, а другие хвалили Байкал и Карелию. Нашлись и те, кто пригласил президента в Челябинскую область. «Мы его и на охоту, и на рыбалку, и в горы, и в пещеры, и на сплавы, а потом на ужин!» — пояснил россиянин.

Кроме того, читатели перечислили среди стоящих посещения мест Мурманскую область и Карелию. Популярным ответом стала и Камчатка — пользователи предлагали не только увидеть красоту региона, но также проследить за экологией.

Ранее 7 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет день рождения на работе. По его словам, в первой половине дня у российского лидера запланировано больше десятка телефонных разговоров. «А что касается второй половины дня, то наверняка, будут и друзья, и родные», — сказал он.