Путин отказался считать день своего рождения национальным праздником

Президент России Владимир Путин отказался называть день своего рождения национальным праздником. Глава государства посчитал, что преувеличивать значение этой даты было бы нескромно. Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, которое было показано на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» в день рождения президента — 7 октября.

«Думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить день своего рождения в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, почему он избегает публичного обсуждения этого события.

Ранее глава государства получил поздравление с днем рождения от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, который отметил, что высоко ценит Путина как надежного друга Минска и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Он родился в 1952 году в Ленинграде.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет день рождения на работе. На первую половину дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров. Во второй половине дня он встретится с друзьями и родными.